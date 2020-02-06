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Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)

19:59, 06 февраля 2020
Звезды
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Лорак находится в прекрасной форме / instagram.com/anilorak

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В этот раз на одном из выступлений артистка появилась в серебристом платье с "экстремальным" декольте. Соответствующий снимок "дива" опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Лорак предстала на коленях. В глаза бросается грудь 41-летней исполнительницы. 

"Ваша любовь безгранична. Наши встречи самые теплые. Благодарю", подписала фото Каролина.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и поет в России, очаровала своих поклонников нежными фото со своей дочерью.

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Теги: #фото#Ани Лорак