Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)

В кадре Лорак предстала на коленях.

Опальная украинская певица Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями, но и чрезмерно откровенными нарядами.

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В этот раз на одном из выступлений артистка появилась в серебристом платье с "экстремальным" декольте. Соответствующий снимок "дива" опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Лорак предстала на коленях. В глаза бросается грудь 41-летней исполнительницы.

"Ваша любовь безгранична. Наши встречи самые теплые. Благодарю", подписала фото Каролина.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и поет в России, очаровала своих поклонников нежными фото со своей дочерью.