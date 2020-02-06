С сестрами и звездным мужем: Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
3 февраля певица Вера Брежнева праздновала свое 38-летие. Звезда шоу-бизнеса поделилась в соцсети подробностями празднования дня рождения. Вера отметила его в Италии, где любит отдыхать каждый год. Она отправилась в горы.
Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере✨ Единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо 🤪🙈 зато с нами весело )) Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель ( обожаю свежие отели ) #lefaydolomiti В итоге не хотели уезжать... хоть и пришлось 🙈 постаралась в карусели передать этот волшебный день 💛 и мой торт 🎂☺️ И ещё немного сторис из #lefayresort ☀️
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"Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте... Я, как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере", - написала Вера.