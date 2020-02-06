С сестрами и звездным мужем: Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)

Звезда отправилась в горы вместе с семьей.

3 февраля певица Вера Брежнева праздновала свое 38-летие. Звезда шоу-бизнеса поделилась в соцсети подробностями празднования дня рождения. Вера отметила его в Италии, где любит отдыхать каждый год. Она отправилась в горы.

Читайте такжеТина Кароль распахнула халат и позировала на кровати без белья (фото)Брежнева вместе с мужем и продюсером Константином Меладзе, дочерью Сарой, сестрами и другими родственниками провела несколько дней в спа-отеле, расположенном в коммуне Пинцоло, в окружении Доломитовых Альп.

"Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте... Я, как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере", - написала Вера.