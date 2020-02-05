В трусиках и с питоном: супермодель Ирина Шейк снялась в эротическом видео

Ирина Шейк позирует в топе и трусах из кольчуги с камнями на голое тело.

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламном ролике для обложки модного журнала British Vogue.

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Кадры опубликованы на официальном сайте издания.

Ирина Шейк позирует в топе и трусах из кольчуги с камнями на голое тело. При этом в руках супермодель держит живого питона, а на ее шее висит колье в виде змеи.

Модельная карьера Ирины Шейк началась в 2004 году после победы в челябинском конкурсе красоты. Спустя три года она стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi, а позже начала принимать участие в показах известнейших модельеров. Ирина Шейк также регулярно попадает на обложки журналов Vogue разных стран.