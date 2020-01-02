Супермодель Ирина Шейк показала идеальное тело в мини-бикини (фото)

На фото 33-летняя Шейк позирует на камеру в бикини кислотно-розового цвета, расположившись на лежаке.

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками пляжным снимком.

Кадр опубликован в Instagram знаменитости.

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На фото 33-летняя Шейк позирует на камеру в бикини кислотно-розового цвета, расположившись на лежаке. Помимо этого, на ней надета кремовая панамка с нашивкой - популярный в 1990-х аксессуар - английского модного бренда Burberry.

«День первый», - подписала снимок модель. Поклонники засыпали россиянку хвалебными комментариями. «Просто очень красива», «Мы уже ждем день второй!», «Ты мой идол в буквальном смысле слова! Я обожаю тебя», «Ты - самая красивая женщина в мире», - писали пользователи.