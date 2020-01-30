Мадонна выступила в Лондоне после перерыва из-за проблем со здоровьем (видео)

Певица возобновила мировое турне.

Всемирно известная американская поп-певица Мадонна возобновила мировое турне. 61-летняя звезда вернулась на сцену в лондонском Palladium с шоу Madame X.

Читайте такжеМадонна обнажила клинок в ресторане, требуя налить ей "хорошего вина" (видео)Об этом пишет ТСН со ссылкой на Sky News.

В среду вечером в своем Instagram певица опубликовала видео своей дочери Эстер, которая играет за кулисами накануне концерта, и написала: «Готовимся к нашему первому шоу в Лондоне!».

Впрочем, на этот раз зрителям запретили использовать мобильные телефоны и smart-часы под время концерта. Мадонна назвала это уникальным художественным опытом, более «интимным и увлекательным».

На концерте в Лондоне певица выступала с бандажом на колене.

Ранее УНИАН сообщал, что Мадонна отменила концерт по состоянию здоровья.