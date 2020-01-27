Мадонна отменила концерт по состоянию здоровья

Досадную новость фанатам звезда сообщила лично.

Всемирно известная американская поп-певица Мадонна, которая в декабре 2019 года отменила концерт перед самым началом из-за проблемы с бывшим мужем, была вынуждена вновь отказаться от выступления.

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На этот раз причиной стала невыносимая боль, передает ТСН. Мадонна вняла советам своего врача и отменила свой первый концерт в туре Madame X. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Как вы все знаете, у меня есть старые травмы, которые начали напоминать о себе в начале тура. Я всегда должна слушать свое тело и ставить свое здоровье на первое место. Последнее что я хочу сделать – это разочаровывать своих поклонников".

Первой концертной площадкой должен был стать Лондон - 27 января. Всего в туре запланировано 15 концертов. Но вероятно, что к такому количеству концертов 61-летняя поп-звезда просто не готова. Причиной стали ее старые травмы колена.

"Пожалуйста, простите меня за этот неожиданный повтор событий. Мое шоу приносит столько радости, поэтому его отмена – наказание для меня. Я чувствую ужасную боль из-за травмы".

Напомним, что это уже не впервые Мадонна отменяет свои концерты. В прошлом году такие ситуации случались регулярно. Но, к счастью, все поклонники, которые покупали билеты на концерт звезды, смогли вернуть средства.