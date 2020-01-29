Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт были в браке восемь месяцев.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, которые расстались в августе прошлого года после восьми месяцев брака, официально оформило развод.

Читайте также"Сделала пластику?": 50-летняя Гвен Стефани потрясла фанатов изменениями во внешности (фото)

О том, что бракоразводный процесс американской певицы и австралийского актера официально завершен сообщает издание Radar Online.

Согласно документам Верховного суда Лос-Анджелеса, которые попали в распоряжение издания, Сайрус и Хемсворт официально считаются свободными.

Отмечается, что решение относительно развода и раздела имущества пары было принято достаточно быстро, поскольку перед свадьбой они заключили брачный контракт. Однако, хотя совместных детей у звезд не было, все же вопросы опеки были нарушены. У экс-супругов было немало домашних любимцев: девять собак, четыре кота, свинья, четверо лошадей, которых они никак не могли поделить. Однако отмечается, что согласно достигнутому соглашению всех питомцев все таки Майли оставит у себя.