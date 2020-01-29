"Когда сзади единорог": полуголая Лола из "Школы" показала "неожиданный оргазм" (фото)

Поклонники актрисы Елизавета Василенко, сыгравшей Лолиту "Лолу" Гавриленко в украинском сериале "Школа", больше всего обсуждали ее удивленное выражение лица с широко открытым ртом, предположив, что у девушки "неожиданный оргазм".

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», свела с ума своих поклонников новой «оргазмической» фотографией.

Фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Юная актриса отметила, что находится сейчас в Куала-Лумпур (Малайзия). Еще несколько дней назад Лола из «Школы» отдыхала на Бали.

На фотографии Лиза Василенко сидит в кислотной кофте с логотипом Pepsi облокотившись об дверь. Кроме кофты на актрисе надеты только тапочки. При этом поклонники актрисы больше всего обсуждали ее удивленное выражение лица с широко открытым ртом, предположив, что у девушки "неожиданный оргазм". А кто-то подметил, что сзади девушки как раз находится розовая игрушка единорога.

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«То чувство, когда увидела бывшего и не успела накрасить губы»;

«Когда с твоим парнем целуется другая девушка»;

«Фильм крик или неожиданный оргазм»;

«Ваши пальчики на ножках кто-нибудь облизывает?»;

«Пепси и наша маленькая девочка»;

«Единорог сзади»;

«Как ребёнок (в хорошем смысле)»;

«Такая веселая и позитивная, просто солнышко»;

«Такая сексуальная»;

«Выглядишь, как всегда, неотразимо – ты звезда»;

«Зайчик»;

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«Мне кажется, что ты способна на многое, даже спасти мир своей красотой!»;

«Лизочка, ты просто бомба»;

«Это просто шедевр года!» - комментировали поклонники Лизы Василенко.

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Лиза Василенко шокировала своих подписчиков провокационной фотографией со своим другом. На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает с ним в бассейн. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".

Также Лола из "Школы" соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.