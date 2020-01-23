В купальнике и кроссах: Лола из "Школы" соблазнила "мокрым" фото с Бали
21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.
Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.
Читайте такжеДорофеева показала пикантное фото
Юная актриса похвасталась, что отдыхает на Бали.
«Спасибо, мои дорогие братики за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна», - написала она несколько дней назад.
«Турбо пушка»;
«Ю лук соу секси»;
«Лиза, я лечу к тебе на Бали»;
«Твои фото, как отдельный вид искусства»;
«Бомба, пушка, ракета».
Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова не устает радовать своих подписчиков соблазнительными снимками. На свежем фото она позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой пляжной накидке.