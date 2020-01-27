"А бюстгальтер?" Лола из "Школы" засветила соски в Instagram (фото)
21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», порадовала своих поклонников новым фото с отдыха на Бали.
Фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.
При этом она отметила, что уже уезжает с Бали.
«Пока-пока, Бали. Буду скучать за тобой», - подписала фотографию юная актриса.
Новая фотография сделана на крыше здания. На ней Лиза Василенко одета в майку и юбку, а на голове у нее повязана косынка. Видно, что под майкой у Лолиты нет бюстгальтера.
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Поклонники Лизы Василенко отметили сексуальность девушки:
«Секси»;
«Ты такая красотка, но загоняешь в комплексы»
«Сладкий персик»
«Кстати, ты носишь бухгалтеры? Или может топы?»;
«Лиза, блин, хватит этих летних фото. Мне на море захотелось»;
«Лиза ты как яркое солнце! Никогда не угасаешь. Мы очень скучаем по тебе»;
«Косынки входят в моду? Как думаете?» - комментировали пользователи.
Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Лиза Василенко шокировала своих подписчиков провокационной фотографией со своим другом. На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает с ним в бассейн. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".
Также Лола из "Школы" соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.