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Седокова показала грудь в крохотном топе (фото)

17:05, 24 января 2020
Звезды
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Седокова показала сексуальный снимок / instagram.com/annasedokova

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Артистка выложила фото, на котором она, судя по всему, занимается спортом. При этом топ настолько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.

"Сегодня у меня было спортивное утро и совместная тренировка в компании яркой, харизматичной и очень спортивной девушки - Тины Канделаки", - подписала кадр Седокова.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась серией снимков с пляжа.

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Теги: #фото#Анна Седокова