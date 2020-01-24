Седокова показала грудь в крохотном топе (фото)

Исполнительница предстала в коротком топе, обнажающем ее грудь.

Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь похвасталась пышными формами на своей странице в Instagram.

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Артистка выложила фото, на котором она, судя по всему, занимается спортом. При этом топ настолько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.

"Сегодня у меня было спортивное утро и совместная тренировка в компании яркой, харизматичной и очень спортивной девушки - Тины Канделаки", - подписала кадр Седокова.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась серией снимков с пляжа.