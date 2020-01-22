Худышка Настя Каменских очаровала нежным фото

В кадре видно, что артистка сильно похудела.

Популярная украинская певица Настя Каменских радует своих фанатов не только смелыми фото в купальниках, но и скромными нежными снимками.

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В этом раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала кадр, на котором предстала в белом платье в цветочный принт и с повязкой на голове. На звезде минимум макияжа, ее кудрявые волосы распущены.

"Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций. Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни", - написала Каменских.

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди.