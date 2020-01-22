Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди (фото)

В кадре все внимание на сочные ягодицы артистки.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", а сегодня популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников новым снимком в стильном лаконичном образе.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует спиной к камере в белом боди с шортиками. Видно, что под ним трусики-стринги.

В кадре все внимание на сочные ягодицы Брежневой. Поклонники в целом в восторге от ее фигуры.

"Счастлива, что за моей спиной так много людей, по-настоящему хороших людей", - написала под фото Вера.

Ранее Вера Брежнева порадовала своих подписчиков новым семейным снимком.