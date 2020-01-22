Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди (фото)
09:31, 22 января 2020Звезды
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В кадре все внимание на сочные ягодицы артистки.
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa
Бывшая солистка группы "ВИА Гра", а сегодня популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников новым снимком в стильном лаконичном образе.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует спиной к камере в белом боди с шортиками. Видно, что под ним трусики-стринги.
В кадре все внимание на сочные ягодицы Брежневой. Поклонники в целом в восторге от ее фигуры.
"Счастлива, что за моей спиной так много людей, по-настоящему хороших людей", - написала под фото Вера.
Ранее Вера Брежнева порадовала своих подписчиков новым семейным снимком.
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