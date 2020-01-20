Потрепанная Волочкова показала огромный подарок от возлюбленного (фото)
15:21, 20 января 2020Звезды
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На снимке видно, что на отдыхе балерина перестаралась с загаром.
Волочкова показала подарок от возлюбленного / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова 20 января отмечает свой 44-й день рождения.
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На своей странице в Instagram она похвасталась шикарным букетом от возлюбленного. "Цветы от любимого человека всегда самые желанные", - сообщила Волочкова.
Балерина добавила, что ее сердце переполнено счастьем. Волочкова попросила подписчиков порадоваться за нее.
Отметим, что в кадре Анастасия выглядит уставшей и потрепанной. Ее лицо и прическа оставляют желать лучшего.
Ранее Волочкова закрыла возможность злопыхателям комментировать в Instagram ее не очень скромные фото.
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