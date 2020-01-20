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Потрепанная Волочкова показала огромный подарок от возлюбленного (фото)

15:21, 20 января 2020
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Волочкова показала подарок от возлюбленного / instagram.com/volochkova_art

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На своей странице в Instagram она похвасталась шикарным букетом от возлюбленного. "Цветы от любимого человека всегда самые желанные", - сообщила Волочкова.

Балерина добавила, что ее сердце переполнено счастьем. Волочкова попросила подписчиков порадоваться за нее.

Отметим, что в кадре Анастасия выглядит уставшей и потрепанной. Ее лицо и прическа оставляют желать лучшего.

Ранее Волочкова закрыла возможность злопыхателям комментировать в Instagram ее не очень скромные фото.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова