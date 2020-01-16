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Волочкова показала фото в микро-бикини

14:21, 16 января 2020
Звезды
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Волочкова показала фото с отдыха / instagram.com/volochkova_art

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова решила больше не писать посты-ответы завистникам, как раньше. Звезда просто закрыла возможность злопыхателям комментировать ее не очень скромные фото.

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Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок в цветастом крохотном бикини. В кадре виден пресс на животе Волочковой. Но купальник, кажется, маловат.

Дабы никто больше не написал Анастасии "лепешка выпала" либо "купальник маловат", она закрыла комментарии под фото.

Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова