Волочкова показала фото в микро-бикини

Балерина закрыла комментарии под фото.

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова решила больше не писать посты-ответы завистникам, как раньше. Звезда просто закрыла возможность злопыхателям комментировать ее не очень скромные фото.

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Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок в цветастом крохотном бикини. В кадре виден пресс на животе Волочковой. Но купальник, кажется, маловат.

Дабы никто больше не написал Анастасии "лепешка выпала" либо "купальник маловат", она закрыла комментарии под фото.

Ранее известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.