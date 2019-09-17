Шарлотта проболталась: герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка - СМИ
12:40, 17 сентября 2019Звезды
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Принцесса раскрыла королевский секрет одноклассникам.
Принцесса Шарлотта / фото REUTERS
В начале сентября принцесса Шарлотта, которой в мае исполнилось четыре года, пошла в первый класс.
Видимо, за несколько недель девочка привыкла к новым друзьям в школе, с которыми поделилась королевским секретом: Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком.
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«У мамы будет еще одна девочка!» - рассказала Шарлотта одноклассникам, пишет Elle.
Инсайдер издания New Idea утверждает, что принцесса говорила о беременности Кейт Миддлтон очень убедительно, добавив, что снова будет старшей сестрой.
Кенсингтонский дворец пока информацию не прокомментировал.
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