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Шарлотта проболталась: герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка - СМИ

12:40, 17 сентября 2019
Звезды
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Принцесса Шарлотта / фото REUTERS

Видимо, за несколько недель девочка привыкла к новым друзьям в школе, с которыми поделилась королевским секретом: Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком.

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«У мамы будет еще одна девочка!» - рассказала Шарлотта одноклассникам, пишет Elle.

Инсайдер издания New Idea утверждает, что принцесса говорила о беременности Кейт Миддлтон очень убедительно, добавив, что снова будет старшей сестрой.

Кенсингтонский дворец пока информацию не прокомментировал.

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