Звезду "Джокера" задержали из-за "климатических" протестов в Вашингтоне (фото)

На этой неделе протесты касались деятельности крупных банков и инвесторов, финансирующих расширение топливной промышленности.

Голливудский актер, победитель «Золотого глобуса» и звезда фильма «Джокер» (2019) Хоакин Феникс был задержан в Вашингтоне во время протестов против климатических изменений.

Об этом сообщает CNN.

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Вместе с Фениксом задержали еще одного актера Мартина Шина и 147 человек – участников акции протеста.

Актер выступил с речью о вреде планете от молочной и мясной промышленности. Копы задержали протестующих, которые, по словам полиции, повлекли блокирование входа к Капитолию.

На этой неделе протесты были сосредоточены вокруг деятельности крупных банков и инвесторов, финансирующих расширение топливной промышленности.

Стоит заметить, что Хоакин Феникс является одним из самых известных веганов мира. Актер отказался от употребления мяса еще в 3-летнем возрасте и до сих пор придерживается вегетарианства. В прошлом году он появился на рекламных щитах PETA US «Мы все животные» на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе.

Актер таким образом обратился к калифорнийским законодателям, чтобы они поддержали закон о запрете передвижных цирков с дикими животными. А в декабре 2019-го он стал человеком года по версии Организации по защите животных PETA.