"Она расколола королевскую семью": на Меган Маркл обрушилась волна критики

Известный британский телеведущий обвинил Меган Маркл в разрушении королевской семьи, а также сравнил ее путь с жизнью Ким Кардашьян.

Известный британский телеведущий прокомментировал сенсационное заявление Меган Маркл и принца Гарри об отказе от королевских привилегий.

Как сообщал УНИАН, 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили о планах отстраниться от королевской семьи, отказаться от семейных полномочий и начать новую прогрессивную жизнь, где они будут финансово независимы, пишет Viva.ua.

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Эту новость бурно восприняла общественность, и многие встали на сторону Ее Величества. Негативное мнение высказал и британский телеведущий Пирс Морган. Он обвинил Меган Маркл в разрушении королевской семьи, а также сравнил ее путь с жизнью Ким Кардашьян.

«Люди говорят, что я слишком критичен к Меган Маркл. Но ведь она бросила свою семью, бросила своего отца, бросила большинство своих старых друзей, отдалила Гарри от Уильяма и теперь отдалила его от королевской семьи. Я остаюсь при своем мнении. Чего Меган хочет, то она получает», — написал Пирс Морган в Twitter. Журналист считает, что Гарри и Меган должно быть стыдно за столь неуважительное отношение к королеве.

Кроме того, ведущий назвал Гарри и Меган Маркл «новыми Кардашьянами», указав на «сомнительное социальное восхождение» супруги принца от никому неизвестной девушки до одной из самых влиятельных женщин планеты.

«Если они хотят быть новыми Кардашьян, с ними будут обращаться как с новыми Кардашьян», — добавил скандальный журналист.