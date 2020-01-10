Королева Елизавета II поручила придумать "новую роль" для Меган Маркл и принца Гарри

После заявления герцогов Сассекских о том, что они хотят сложить с себя королевские полномочия, королева Елизавета II срочно организовала совещание.

На совещание королевы Елизаветы II были приглашены сотрудники Букингемского и Кенсингтонского дворцов, а также команда Сассексов и сотрудники Кларенс-хауса.

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Ее Величество королева на этой встрече поручила своим сотрудникам в течение короткого срока придумать новую и приемлемую роль для герцога и герцогини Сассекских. Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что королева хоть и находилась в ярости от неожиданного заявления любимого внука принца Гарри и его жены, но не стала отбирать у них титулы и лишать их привилегий, передает ТСН.

В обсуждениях примут участие члены правительства и секретариат. Уже в течение нескольких дней станет понятно, какие новые роли Елизавета II даст Сассексам. Также западные СМИ сообщают, что иностранные правительства, вероятно, канадский, будут привлечены к этому процессу.

Объявления Букингемского дворца звучит так: "Королева, принц Уэльский и герцог Кембриджский направили свои команды для совместной работы правительств и секретариата герцога и герцогини Сассекских в поисках соответствующих решений".

Герцог и герцогиня Сассекские сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем намерении сложить с себя полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми от дворца, чем удивили не только британцев, но и монарха – королеву Елизавету II, которая была не в курсе их планов.