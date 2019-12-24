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Ким Кардашьян раскрыла секрет идеального декольте (фото)

14:33, 24 декабря 2019
Звезды
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Ким Кардашьян и Канье Вест / REUTERS

Пришло время новогодних корпоративов, поэтому многие представительницы прекрасного пола думают о том, как создать идеальное декольте в наряде с открытой спинкой, например.

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Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет, как подтянуть грудь и блеснуть шикарным декольте. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, она советует подклеить грудь специальными пластырями телесного цвета. Тогда вы будете выглядеть шикарно и при этом не покажете ничего лишнего. Если у вас пышная грудь, придется наклеить несколько пластырей.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, отличилась очередным не слишком удачным нарядом.

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Теги: #фото#Ким Кардашьян