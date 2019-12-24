Ким Кардашьян раскрыла секрет идеального декольте (фото)

Звезда рассказала, как подтянуть грудь без нижнего белья.

Пришло время новогодних корпоративов, поэтому многие представительницы прекрасного пола думают о том, как создать идеальное декольте в наряде с открытой спинкой, например.

Читайте такжеТина Кароль вышла на сцену в смешном костюме (фото)

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет, как подтянуть грудь и блеснуть шикарным декольте. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, она советует подклеить грудь специальными пластырями телесного цвета. Тогда вы будете выглядеть шикарно и при этом не покажете ничего лишнего. Если у вас пышная грудь, придется наклеить несколько пластырей.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, отличилась очередным не слишком удачным нарядом.