Ким Кардашьян раскрыла секрет идеального декольте (фото)
Пришло время новогодних корпоративов, поэтому многие представительницы прекрасного пола думают о том, как создать идеальное декольте в наряде с открытой спинкой, например.
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Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет, как подтянуть грудь и блеснуть шикарным декольте. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, она советует подклеить грудь специальными пластырями телесного цвета. Тогда вы будете выглядеть шикарно и при этом не покажете ничего лишнего. Если у вас пышная грудь, придется наклеить несколько пластырей.
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