Ани Лорак отличилась неудачным нарядом (фото)

Такой наряд "портит" фигуру Лорак, укорачивая ее ноги.

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, отличилась очередным не слишком удачным нарядом.

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Соответствующие кадры "дива" опубликовала на своей странице в Instagram в stories. Так, она предстала в синем костюме в пайетки и крохотном черном топе, оголяющем ее плоский живот. Такой наряд "портит" фигуру Лорак, укорачивая ее ноги.

Дополнила яркий образ звезда распущенными вьющимися волосами и обувью на каблуках.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак удивила публику, представ в ультраобтягивающем платье.