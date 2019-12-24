Ани Лорак отличилась неудачным нарядом (фото)
10:27, 24 декабря 2019Звезды
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Такой наряд "портит" фигуру Лорак, укорачивая ее ноги.
Лорак блеснула животиком / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, отличилась очередным не слишком удачным нарядом.
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Соответствующие кадры "дива" опубликовала на своей странице в Instagram в stories. Так, она предстала в синем костюме в пайетки и крохотном черном топе, оголяющем ее плоский живот. Такой наряд "портит" фигуру Лорак, укорачивая ее ноги.
Дополнила яркий образ звезда распущенными вьющимися волосами и обувью на каблуках.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак удивила публику, представ в ультраобтягивающем платье.
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