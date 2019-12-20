Настя Каменских в обтягивающем наряде похвасталась очередной наградой (фото)

В сети, судя по комментариям под снимком, восхищены талантом и красотой артистки.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, похвасталась очередной наградой и продемонстрировала сексуальный "лук".

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черно-пудровом обтягивающем наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь.

"Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу "Украина" за награду "Лучшая песня года 2019". Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!", - написала Каменских.

Напомним, финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Настя Каменских со своей зажигательной песней Elefante.