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Настя Каменских в обтягивающем наряде похвасталась очередной наградой (фото)

15:46, 20 декабря 2019
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черно-пудровом обтягивающем наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь. 

"Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу "Украина" за награду "Лучшая песня года 2019". Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!", - написала Каменских.

Напомним, финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Настя Каменских со своей зажигательной песней Elefante.

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Теги: #Настя Каменских