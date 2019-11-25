Настя Каменских в латексе зажгла на шоу "Танцы со звездами" (видео)
Финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Насте Каменских со своей зажигательной песней Elefante.
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На паркет NK вышла в соблазнительном образе: латексном ярко-розовом мини-платье. Такой наряд выгодно подчеркнул изящную фигуру певицы. Дополнила дерзкий образ артистка массивным колье-чокером.
Видео с выступления на "Танцах со звездами" Каменских поделилась на своей странице в Instagram. На них видно, что на паркете появились также персонажи клипа Elefante.
Это был невероятный вечер и финал @tanci1plus1 🥰 Спасибо за приглашение, я была безумно рада открыть финал моим новым хитом #Elefante , который звучит не только на наших радиоволнах, но и за океаном - в США, Канаде и Мексике, покоряя сердца миллионов слушателей🙏🏻❤️ Я очень счастлива, что мне удается создавать музыку без границ и объединять культуры, как в треке #Elefante , где традиционные латиноамериканские биты сливаются с мелодией украинской сопилки. Спасибо моей команде #nice2cu #NKteam ❤️ Directed by @german.nenov
Напомним, победителем шоу "Танцы со звездами 2019" стала пара Ксении Мишиной и Жени Кота.