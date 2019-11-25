Настя Каменских в латексе зажгла на шоу "Танцы со звездами" (видео)

Финал "Танцев со звездами" состоялся 24 ноября.

Финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Насте Каменских со своей зажигательной песней Elefante.

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На паркет NK вышла в соблазнительном образе: латексном ярко-розовом мини-платье. Такой наряд выгодно подчеркнул изящную фигуру певицы. Дополнила дерзкий образ артистка массивным колье-чокером.

Видео с выступления на "Танцах со звездами" Каменских поделилась на своей странице в Instagram. На них видно, что на паркете появились также персонажи клипа Elefante.

Напомним, победителем шоу "Танцы со звездами 2019" стала пара Ксении Мишиной и Жени Кота.