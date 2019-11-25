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Настя Каменских в латексе зажгла на шоу "Танцы со звездами" (видео)

13:43, 25 ноября 2019
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / Скриншот

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На паркет NK вышла в соблазнительном образе: латексном ярко-розовом мини-платье. Такой наряд выгодно подчеркнул изящную фигуру певицы. Дополнила дерзкий образ артистка массивным колье-чокером.

Видео с выступления на "Танцах со звездами" Каменских поделилась на своей странице в Instagram. На них видно, что на паркете появились также персонажи клипа Elefante.

Напомним, победителем шоу "Танцы со звездами 2019" стала пара Ксении Мишиной и Жени Кота.

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Теги: #танцы со звездами#Танцы со звездами финал#Настя Каменских