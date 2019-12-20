Седокова в БДСМ-наряде оголила ягодицы (фото)

Поп-звезда надела черное дерзкое белье, которое едва прикрывает соски, и блеснула ягодицами.

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть откровенным фото.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором выпятила на камеру сочные ягодицы. В кадре она запечатлена в кожаном БДСМ-наряде с множеством ремешков.

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Поп-звезда надела черное дерзкое белье, которое едва прикрывает соски, и блеснула ягодицами.

"Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?", - возмущена Седокова.

По ее словам, это огромный труд любой девушки - поддерживать тело, особенно после 30.

"Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без", - пишет экс-"виагра".

Ранее Тина Кароль опубликовала фото, на котором продемонстрировала сочный бюст и длинные подтянутые ножки. Выглядит поп-звезда сногсшибательно.