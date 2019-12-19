Полуобнаженная Тина Кароль соблазнила сеть (фото)

В кадре Кароль предстала в черном боди, позволяющем рассмотреть все ее прелести.

Известная украинская певица Тина Кароль каждый раз доказывает, что она - обладательница шикарной фигуры.

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Так, в этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором продемонстрировала сочный бюст и длинные подтянутые ножки. Выглядит поп-звезда сногсшибательно.

В кадре Кароль предстала в черном боди, позволяющем рассмотреть все ее прелести. Дополнила минималистичный, но эффектный "лук" она распущенными волосами и красными губами.

Ранее Тина Кароль поделилась снимком из соблазнительной фотосессии. В кадре она позировала в мини-платье и черных колготках.