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"Странно, что вас пускают": Сбежавшая в Россию Лобода неожиданно вернулась в Киев (фото)

10:18, 18 декабря 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет работает и выступает преимущественно в России, приехала в Киев.

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Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

"Kiev", - коротко подписала она снимок. 

Однако не всех пользователей сети обрадовал приезд Лободы в Украину.

"Странно, что вас пускают", "Kyiv not Kiev!", - написали пользователи в комментариях под фото. 

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода встала на колени перед Тиллем Линдеманном ради съемок клипа. 

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Теги: #Киев#Светлана Лобода