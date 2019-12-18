"Странно, что вас пускают": Сбежавшая в Россию Лобода неожиданно вернулась в Киев (фото)
10:18, 18 декабря 2019Звезды
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Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.
Украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет работает и выступает преимущественно в России, приехала в Киев.
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Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.
"Kiev", - коротко подписала она снимок.
Однако не всех пользователей сети обрадовал приезд Лободы в Украину.
"Странно, что вас пускают", "Kyiv not Kiev!", - написали пользователи в комментариях под фото.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода встала на колени перед Тиллем Линдеманном ради съемок клипа.
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