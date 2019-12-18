"Странно, что вас пускают": Сбежавшая в Россию Лобода неожиданно вернулась в Киев (фото)

Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

Украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет работает и выступает преимущественно в России, приехала в Киев.

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Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

"Kiev", - коротко подписала она снимок.

Однако не всех пользователей сети обрадовал приезд Лободы в Украину.

"Странно, что вас пускают", "Kyiv not Kiev!", - написали пользователи в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода встала на колени перед Тиллем Линдеманном ради съемок клипа.