"Жду": Лобода встала на колени перед Тиллем Линдеманном (фото)

На снимке украинская певица стоит на коленях перед Тиллем Линдеманном.

Светлана Лобода опубликовала новое провокационное фото в своем Instagram. На снимке украинская певица стоит на коленях перед Тиллем Линдеманном. Кадр взят из последнего клипа музыканта.

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"Жду", - коротко подписала снимок Лобода.

Группа Lindemann, состоящая из вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена, в субботу, 23 ноября, презентовала новый клип на песню Frau & Mann, в котором Светлана Лобода сыграла одну из основных ролей.

На кадрах украинская певица предстала в роли работницы фабрики в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник, испытывающий симпатию. На самом деле, героиня приходится женой его брату - вернувшемуся с орбиты космонавту. В конце все герои встречаются за семейным ужином.