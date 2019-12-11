Галкин показал Пугачеву в розовых мини-шортах (видео)

В кадре Примадонна, судя по всему, изображает зайчика.

Переглянути цей допис в Instagram Каждое возвращение домой - это маленькое счастье 😍 #алла #елизаветагалкина #гарригалкин #семья Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Гру 2019 р. о 10:59 PST

Телеведущий Максим Галкин показал трогательное семейное видео, на котором супруга и дети встречают его после гастролей.

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"Каждое возвращение домой - это маленькое счастье", - написал Галкин в Instagram, выложив несколько милых роликов.

Так, на первом видео дочь Лиза встречает Максима у крыльца дома, а в прихожей сын Гарри и Алла Пугачева прыгают от счастья, изображая зайчиков. Видно, что Примадонна в коротких розовых шортиках. Певица выглядит подтянутой и помолодевшей.

На второй записи жена и дети тоже встречают телеведущего после работы и строят рожицы на его камеру.

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.