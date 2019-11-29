Алла Пугачева ужаснула внешним видом на раритетной обложке (фото)

Примадонна в свои 70 лет прекрасно выглядит, не так, как в 90-х.

В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.

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Кадр был сделан ее другом Стасом Наминым, все происходило в квартире Примадонны. Намин в то время выпускал собственный журнал и поместил снимок со звездой на обложку.

Многие пользователи сети отметили, что на фото Алла Борисовна вовсе не похожа на себя, она выглядит старше, чем сейчас. Некоторые считают, что именно неоднократно сделанная пластика помогает ей оставаться молодой и красивой, ведь в 90-е ее облик был далеко не таким.

Ранее на юбилейном концерте в Минске певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея.