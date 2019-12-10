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Облезлая Алла Пугачева удивила внешним видом (фото)

09:11, 10 декабря 2019
Звезды
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Пугачева позирует с сигаретой / instagram.com/alla_pugacheva_forum

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На нем присутствовала и сама Примадонна. Соответствующий снимок двух звёзд появился в одной из фанатских групп Аллы Борисовны. 

На фото Пугачева выглядит уставшей, а ее прическа не очень аккуратная, выглядит облезлой какой-то. Напомним, звезду не раз подозревали в том, что она носит парики.

В кадре Примадонна предстала с сигаретой в руках, что придает ее образу брутальности.

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней. 

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Теги: #фото#Алла Пугачева