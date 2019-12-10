Облезлая Алла Пугачева удивила внешним видом (фото)
09:11, 10 декабря 2019Звезды
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Примадонна на снимке выглядит уставшей.
Пугачева позирует с сигаретой / instagram.com/alla_pugacheva_forum
Известная российская актриса Екатерина Волкова пришла на «Тот самый концерт» — фильм о творчестве Аллы Пугачевой.
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На нем присутствовала и сама Примадонна. Соответствующий снимок двух звёзд появился в одной из фанатских групп Аллы Борисовны.
На фото Пугачева выглядит уставшей, а ее прическа не очень аккуратная, выглядит облезлой какой-то. Напомним, звезду не раз подозревали в том, что она носит парики.
В кадре Примадонна предстала с сигаретой в руках, что придает ее образу брутальности.
Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.
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