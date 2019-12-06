Украинская секс-бомба снялась в боди (фото)

На лице звезды - минимум макияжа.

Известная украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева блеснула своими пышными грудью на новых фотографиях.

Читайте такжеИзвестная супермодель показала голую грудь (фото)

Сексуальные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в нюдовому боди, который эффектно подчеркивает формы звезды.

На лице Астафьевой естественный макияж с нежной помадой, на руках – светлый маникюр. Ее волосы зачесаны назад.

Ранее Даша Астафьева удивила фанов новыми снимками, сделанными возле ледника в Исландии.