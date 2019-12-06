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Украинская секс-бомба снялась в боди (фото)

12:07, 06 декабря 2019
Звезды
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Звезда позирует в нижнем белье / instagram.com/da_astafieva

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Сексуальные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в нюдовому боди, который эффектно подчеркивает формы звезды.

На лице Астафьевой естественный макияж с нежной помадой, на руках – светлый маникюр. Ее волосы зачесаны назад.

instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева удивила фанов новыми снимками, сделанными возле ледника в Исландии.

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Теги: #фото#Даша Астафьева