Украинская секс-бомба снялась в боди (фото)
12:07, 06 декабря 2019Звезды
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На лице звезды - минимум макияжа.
Звезда позирует в нижнем белье / instagram.com/da_astafieva
Известная украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева блеснула своими пышными грудью на новых фотографиях.
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Сексуальные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в нюдовому боди, который эффектно подчеркивает формы звезды.
На лице Астафьевой естественный макияж с нежной помадой, на руках – светлый маникюр. Ее волосы зачесаны назад.
instagram.com/da_astafieva
Ранее Даша Астафьева удивила фанов новыми снимками, сделанными возле ледника в Исландии.
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