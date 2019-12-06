Алла Пугачева шокировала своими губами (фото)
Известная советская и российская певица Алла Пугачева не устает поражать поклонников своим моложавым видом.
Читайте такжеСветлана Лобода поразила ультраглубоким декольте (фото)
Так, на фан-страницах артистки в Instagram появились две фотографии, на которых Примадонна предстает исхудавшей, заметно помолодевшей и немного уставшей.
На первом снимке Алла Борисовна позирует вместе с режиссером фильма "Тот самый концерт" (в честь 70-летия Пугачевой) Татьяной Гулиной. В кадре звезда удивила всех своими слишком яркими губами.
"Жуть, а не губы", "Вот это губы", "Слишком ярко", - пишут в комментариях под фотографией.
На втором фото Примадонна предстала в похожем образе, правда, разбавила его розовыми очками. Рядом с ней в кадре ее старшая дочь Кристина Орбакайте.
Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.