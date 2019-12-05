Экс-"виагра" в шикарном наряде показала огромную грудь (фото)

Поклонники в восторге от такого сексуального снимка 37-летней звезды.

Украинская певица, экс-участница "ВИА Гры", телеведущая и продюсер Надежда Мейхер поделилась соблазнительными кадрами в атласном платье.

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На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото, на которых предстала в красном платье с глубоким декольте. Вырез на груди подчеркнул пышные формы 37-летней Мейхер.

Поклонники в восторге от такого сексуального снимка звезды: "Бомба!", "Шикарная", "Сплошной секс", "Сексуальная", "Огонь и грация", "Шикарное декольте".

Ранее известная украинская певица Настя Каменских покорила поклонников спортивным аутфитом.