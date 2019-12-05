Настя Каменских снялась в стильном аутфите (фото)
11:10, 05 декабря 2019Звезды
173 0
Исполнительница выглядит шикарно и в роскошных вечерних нарядах, и в спортивных "луках".
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских покорила поклонников спортивным аутфитом.
Читайте также"Как она похудела!": Алла Пугачева поразила внешним видом (фото)
На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в серой футболке, укороченной куртке и лосинах телесного цвета - кажется, что она и вовсе без штанов.
Дополнила свой образ звезда собранными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Подписчики в восторге от такого "лука" Каменских: "Куколка", "Секси", "Такая красивая", "Очень стильно".
Ранее Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter