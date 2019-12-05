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Настя Каменских снялась в стильном аутфите (фото)

11:10, 05 декабря 2019
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в серой футболке, укороченной куртке и лосинах телесного цвета - кажется, что она и вовсе без штанов.

Дополнила свой образ звезда собранными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Подписчики в восторге от такого "лука" Каменских: "Куколка", "Секси", "Такая красивая", "Очень стильно".

Ранее Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.

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Теги: #фото#Настя Каменских