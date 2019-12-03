Впервые за 35 лет на обложке Cosmopolitan будет не женщина (фото)
Звездой обложки британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет стала не женщина.
Об этом пишет журнал Esquire.
Читайте такжеНастя Каменских в дерзком образе украсила обложку журнала (фото)Отмечается, что в съемке для январского номера принял участие ведущий реалити-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс. Он идентифицирует себя как небинарную персону, но использует по отношению к себе мужские местоимения. Для обложки он позирует в тюлевом платье Christian Siriano и кроссовках.
По словам главного редактора журнала Клэр Ходжсон, выбор нового героя обложки отражает широкую и разнообразную аудиторию Cosmopolitan. В продажу новый январский номер Cosmopolitan UK поступит в четверг, 5 декабря.
В последний раз Cosmopolitan ставил на обложку мужчину в 1984 году – героем стал певец Бой Джордж. Однако еще в 2012 году для обложки Cosmopolitan позировали несколько человек – члены музыкальной группы One Direction.
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