Тина Кароль показала пикантное фото в боди

Снимок получился очень эффектным, на нем Тина показала идеальную фигуру.

Известная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в нижнем белье. В кадре она предстала в пикантной позе, продемонстрировав нежные изгибы тела.

Wow-эффекта образу придают мокрые волосы Кароль. Она сфотографировалась с закрытыми глазами, видно, что на лице нежный макияж.

Снимок получился очень эффектным, на нем Тина показала идеальную фигуру - сочную грудь и подтянутый животик.

Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным "луком", в котором она блистала на красной дорожке музыкальной премии M1 Music Awards.