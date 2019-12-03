Тина Кароль показала пикантное фото в боди
Известная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.
Читайте такжеНадя Дорофеева в чулках соблазнила сеть (фото)
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в нижнем белье. В кадре она предстала в пикантной позе, продемонстрировав нежные изгибы тела.
Wow-эффекта образу придают мокрые волосы Кароль. Она сфотографировалась с закрытыми глазами, видно, что на лице нежный макияж.
Снимок получился очень эффектным, на нем Тина показала идеальную фигуру - сочную грудь и подтянутый животик.
Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным "луком", в котором она блистала на красной дорожке музыкальной премии M1 Music Awards.