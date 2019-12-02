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Настя Каменских "взорвала" Instagram фото без белья

14:07, 02 декабря 2019
Звезды
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Кароль появилась в откровенном образе / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась новым стильным "луком", в котором она блистала на красной дорожке музыкальной премии M1 Music Awards-2019.

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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует в эффектном образе: обтягивающем черном платье с оригинальным вырезом в зоне бедра, декорированным золотистыми элементами. Такой наряд демонстрирует, что Каменских не надела трусики.

Дополнила и без того вычурный образ Настя черной маской на лице в стиле "pantera negra", как отмечает сама поп-звезда.

Фото артистки "взорвали" Instagram, их активно лайкают и комментируют, отмечая, что она в этом образе очень сексуальна.

instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Напомним, 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение главной музыкальной премии M1 Music Awards. 5 Seasons. По результатам голосования были определены победители в 12 номинациях.

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Теги: #фото#Настя Каменских