Настя Каменских "взорвала" Instagram фото без белья

В кадре исполнительница позирует в эффектном образе.

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась новым стильным "луком", в котором она блистала на красной дорожке музыкальной премии M1 Music Awards-2019.

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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует в эффектном образе: обтягивающем черном платье с оригинальным вырезом в зоне бедра, декорированным золотистыми элементами. Такой наряд демонстрирует, что Каменских не надела трусики.

Дополнила и без того вычурный образ Настя черной маской на лице в стиле "pantera negra", как отмечает сама поп-звезда.

Фото артистки "взорвали" Instagram, их активно лайкают и комментируют, отмечая, что она в этом образе очень сексуальна.

Напомним, 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение главной музыкальной премии M1 Music Awards. 5 Seasons. По результатам голосования были определены победители в 12 номинациях.