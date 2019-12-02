Тина Кароль выставила напоказ сочную грудь (фото, видео)

Наряд эффектно обнажил сочную грудь Кароль.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показалась в новом сексуальном наряде. В таком "луке" артистка появилась на музыкальной премии M1 Music Awards и выступила в дуэте с Dan Balan.

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Кадры поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, певица позирует в фиолетовом обтягивающем платье в пайетки без бретелей. Такой наряд эффектно обнажил сочную грудь Кароль.

Дополнила образ певица аккуратной укладкой, фирменной красной помадой и украшениями в тон платью.

Напомним, 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение главной музыкальной премии M1 Music Awards. 5 Seasons. По результатам голосования были определены победители в 12 номинациях.