Принц Уильям и герцогиня Кейт приготовили рождественские угощения во время телешоу

Одевшись в фартуки, герцог и герцогиня Кембриджские помогали ведущей готовить праздничные блюда.

Королевская чета принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в телевизионном шоу. Супруги вместе с известной кулинарной писательницей Мерри Берри занялись приготовлением рождественских угощений.

Несколько фото со съемок шоу, которое выйдет в эфир 16 декабря на телеканале ВВС, супруги опубликовали у себя в Instagram.

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Одевшись в фартуки, герцог и герцогиня Кембриджские помогали ведущей готовить праздничные блюда. Угощения Уильям и Кейт готовили для сотрудников и добровольцев благотворительных организаций, которые будут работать в праздники.

"Приглашаем всех присоединиться к герцогам Кембриджским и Мерри Берри, которые решили устроить праздник в честь тех людей, которые проведут Рождество, помогая другим", - написали под фото герцоги.

После приготовления блюд Уильям и Кейт посетили центр для бездомных в Лондоне, который считается одним из крупнейших в стране.

Напомним, недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон внезапно отменила свой запланированный на вечер выход в свет.

Герцог и герцогиня Кембриджские должны были вместе посетить в Лондоне церемонию вручения премий Tusk Conservation Awards, где традиционно чествуют людей, которые вносят существенный вклад в охрану дикой природы Африки. По данным СМИ, Кейт ни с кем было оставить детей дома.