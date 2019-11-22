Подвела няня: герцогиня Кембриджская внезапно отменила свой выход в свет, оставив принца Вильяма в одиночестве (фото, видео)

Хотя около полудня Кейт все же смогла принять номинантов и финалистов премии в частном порядке у себя во дворце, выпив с ними по чашечке чая.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон внезапно отменила свой запланированный на вечер выход в свет. Герцог и герцогиня Кембриджские должны были вместе посетить в Лондоне церемонию вручения премий Tusk Conservation Awards, где традиционно чествуют людей, которые вносят существенный вклад в охрану дикой природы Африки.

Однако Кенсингтонский дворец объявил, что герцогиня вынуждена отказаться от участия в этом мероприятии «из-за детей». Что именно произошло, представители пары не уточнили. Уточнили только, что речь не идет о болезни кого-либо из отпрысков Кембриджей — шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты или полуторагодовалого принца Луи.

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Однако источники издания ET Canada утверждают, что Кейт просто не с кем было оставить детей дома. Куда подевалась их постоянная няня, испанка Мария Тереза Туррион Боралло, неизвестно. Вероятно, что заболела именно она. А спешно найти временную няню на один вечер Миддлтон не удалось.

Впрочем, герцогиня все равно смогла пообщаться с лауреатами и номинантами премии. Она встретилась с ними на предпраздничном чаепитии в Кенсингтонском дворце. Для встречи герцогиня выбрала платье Beulah London, в котором уже появлялась в январе во время знакомства с представителями благотворительной организации Family Action.

Вечером же принц Уильям отправился на церемонию в одиночестве, где произнес речь и вручил несколько наград.

Ранее Кейт и Уильям вместе посетили выступление Королевского варьете. На этом мероприятии герцогиня рассказала, что Джордж и Шарлотта, узнав, куда они идут, просились пойти с ними. На что Кейт ответила: «Только не в ночь перед школой!».

А в разговоре с принимавшей участие в представлении с шестилетней гимнасткой Миддлтон рассказала, что Джордж и Шарлотта любят выполнять акробатические номера дома — в том числе колесо и стойку на руках.