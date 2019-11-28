"Девочка-живодерка": Панин в ванной записал видео с собакой
17:26, 28 ноября 2019Звезды
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На видео он подшучивает над своей дочкой Нюсей.
Панин записал новое видео с собакой / instagram/Панин
В сети появились новые видео со скандальным актером Алексеем Паниным и собакой.
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Соответствующие ролики артист опубликовал в сторис своего Instagramm-аккаунта.
Актер вел съемку из ванной. На видео он подшучивает над своей дочкой Нюсей, которую называет «девочкой-живодеркой». Видимо, собака Панина не любит воду и мыло.
«Девочка-живодерка несет собаку топиться. Лукас, посмотри на меня. Давай, мой его, Нюся», - говорит за кадром Панин.
Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.
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