"Девочка-живодерка": Панин в ванной записал видео с собакой

На видео он подшучивает над своей дочкой Нюсей.

В сети появились новые видео со скандальным актером Алексеем Паниным и собакой.

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Соответствующие ролики артист опубликовал в сторис своего Instagramm-аккаунта.

Актер вел съемку из ванной. На видео он подшучивает над своей дочкой Нюсей, которую называет «девочкой-живодеркой». Видимо, собака Панина не любит воду и мыло.

«Девочка-живодерка несет собаку топиться. Лукас, посмотри на меня. Давай, мой его, Нюся», - говорит за кадром Панин.

Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.