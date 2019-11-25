Танцы со звездами 2019: кто стал победителем финала (видео)

Финал запомнился ожесточенной женской борьбой.

Финал - четырнадцатый выпуск 3 сезона шоу Танцы со звездами 2019 вышел в эфир 24 ноября, за победу сражалось 3 пары, только одна получила победу - другие заняли второе и третье места.

Финал запомнился ожесточенной женской борьбой. Прямой эфир был поделен на три танцевальных блока. В первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники станцевали любимую постановку зрителей. На третьем этапе пары доказали свою ловкость в "Танце за жизнь".

Танцы со звездами 2019 Финал - результаты

В результате судьи проекта оценили финалистов так:

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118

Ксения Мишина и Женя Кот - 113

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

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По результатам Танцев за жизнь, мнения судей и голосования зрителей, нашелся суперфиналист 3 сезона Танцы со звездами .

Зрители поддержали Ксению Мишину и Женю Кота. Второе место заняли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Бронза проекта досталась Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.