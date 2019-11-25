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Танцы со звездами 2019: кто стал победителем финала (видео)

04:14, 25 ноября 2019
Звезды
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Победителями Танцев со звездами стали Ксения Мишина и Женя Кот / 1+1

Финал - четырнадцатый выпуск 3 сезона шоу Танцы со звездами 2019 вышел в эфир 24 ноября, за победу сражалось 3 пары, только одна получила победу - другие заняли второе и третье места. 

Финал запомнился ожесточенной женской борьбой. Прямой эфир был поделен на три танцевальных блока. В первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники станцевали любимую постановку зрителей. На третьем этапе пары доказали свою ловкость в "Танце за жизнь". 

Танцы со звездами 2019 Финал - результаты

Танцы со звездами 2019 финал: результаты / 1+1

В результате судьи проекта оценили финалистов так:

  • Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118
  • Ксения Мишина и Женя Кот - 113
  • Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

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По результатам Танцев за жизнь, мнения судей и голосования зрителей, нашелся суперфиналист 3 сезона Танцы со звездами .

Зрители поддержали Ксению Мишину и Женю Кота. Второе место заняли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Бронза проекта досталась Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару. 

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Теги: #Танцы со звездами финал