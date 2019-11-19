Невеста Тимати случайно показала лицо их сына (фото)
14:45, 19 ноября 2019Звезды
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Мальчик больше похож на звездного отца.
Сын Тимати и Решетовой на заставке / фото Только никому
23-летняя невеста российского рэпера Тимати Анастасия Решетова не планировала в ближайшее время показывать лицо их месячного сына Ратмира.
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Но девушка "засветила" заставку мобильного телефона со снимком малыша. Ранее она говорила, что Ратмир больше похож на отца, теперь поклонники пары смогли в этом удостовериться.
Для выхода в свет молодая мама выбрала эффектное пышное платье с обнаженными плечами и объемными рукавами.
Как сообщал УНИАН, у российского рэпера Тимати и его невесты Анастасии Решетовой 16 октября родился сын.
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