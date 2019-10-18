Роды невесты Тимати засняли на камеру (фото)
18:57, 18 октября 2019Звезды
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Тимати стал отцом - у него родился сын.
Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280
Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение ее внука Ратмира.
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Соответствующие кадры с родами 23-летней Анастасии Решетовой, невесты Тимати, она опубликовала на своей странице в Instagram.
"При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович! Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе!", - написала мама рэпера под снимками.
Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280
instagram.com/simona280
Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280
Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280
Как сообщал УНИАН, у российского рэпера Тимати и его невесты Анастасии Решетовой 16 октября родился сын.
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