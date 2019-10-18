Роды невесты Тимати засняли на камеру (фото)

Тимати стал отцом - у него родился сын.

Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение ее внука Ратмира. Читайте такжеЛобода показала фото с младенцем на руках Соответствующие кадры с родами 23-летней Анастасии Решетовой, невесты Тимати, она опубликовала на своей странице в Instagram. "При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович! Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе!", - написала мама рэпера под снимками. Как сообщал УНИАН, у российского рэпера Тимати и его невесты Анастасии Решетовой 16 октября родился сын.

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