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Роды невесты Тимати засняли на камеру (фото)

18:57, 18 октября 2019
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Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280

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Соответствующие кадры с родами 23-летней Анастасии Решетовой, невесты Тимати, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович! Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе!", - написала мама рэпера под снимками.

Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280
instagram.com/simona280
Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280
Невеста Тимати родила / instagram.com/simona280

Как сообщал УНИАН, у российского рэпера Тимати и его невесты Анастасии Решетовой 16 октября родился сын.

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