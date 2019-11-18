"Счастье живет в моем доме": Собчак трогательно поздравила сына с днем рождения (фото)

Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону исполнилось три года

Сегодня, 18 ноября, Платону - сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана - исполнилось три года.

Звездная мама поздравила мальчика через соцсети. В Instagram Ксения Собчак опубликовала нежное фото с сыном, на котором именинник смотрит прямо в камеру.

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"Правильно все-таки люди говорят — хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме «на постоянке», - написала Собчак под фото.

В комментариях поздравления написали многие известные люди — Наталья Ионова (Глюкоза): «Уффффф!! Как похож он на тебя 😉 Платоша ❤️ С днём Рождения 🥳», Светлана Лобода: «пусть будет счастлив, красивый малыш 😍🙏», и просто подписчики Собчак: «Платоша на дедушку Толю похож👍🤗», «Симпатяжка! С днём рождения!», «Счастливая мама😎 счастливый Платон 🙂».

Поздравил малыша и его папа. Максим Виторган опубликовал в Instagram смешное видео, на котором Платон рассказывает стихотворение о дне рождении. В подписи он поблагодарил бывшую жену за сына: "3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!"

Ксения отреагировала на пост бывшего мужа достойно: «Тебе спасибо», - написала она.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке почти 6 лет – расписались в 2013, а в 2019 году развелись. Вопрос опеки над сыном, по словам Ксении, вообще не стоял, и папа проводит с сыном столько времени, сколько может.

В сентябре 2019-го Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Виторган начал появляться на публике актрисой Нино Нинидзе.