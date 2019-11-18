Шепелев впервые опубликовал фото с новой избранницей и рассказал, кто их познакомил

Ведущий больше не скрывает отношения.

Ведущий Дмитрий Шепелев, который на днях рассекретил свою избранницу, впервые запостил фотографию с ней в своем Instagram.

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В фотоблоге Дмитрий разместил черно-белую фотографию с дизайнером Екатериной Тулуповой. На снимке Шепелев нежно целует любимую в щеку, а Катерина улыбается. Под изображением ведущий рассказал, как познакомился с Тулуповой.

"Поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были неразлейвода", - поделился своей историей Дмитрий.

Он добавил, что дети и до сих пор остаются лучшими друзьями.

Напомним, что Дмитрий Шепелев находился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 по 2015 год. 7 апреля 2013 года Фриске родила Шепелеву сына. 15 июня 2015 года Жанна скончалась после длительной борьбы с раком.