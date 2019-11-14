Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной

Согласно информации СМИ, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова обручились.

О том, что Дмитрий Шепелев встречается с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой, говорили уже давно.

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Впрочем, сам ведущий свою личную жизнь не афиширует. Но на днях в сеть просочилась информация о том, что он сделал предложение возлюбленной. Согласно сообщениям издания "7 Дней", спустя полутора года отношений, Дмитрий попросил Екатерину стать его женой.

Расписаться влюбленные планируют в Москве, а вот устраивать пышный праздник не хотят. Вскоре после росписи молодожены отправятся в путешествие.

Также сообщается, что сейчас пара живет вместе в московской квартире Шепелева. Екатерина переехала к нему еще в начале года. Вместе с ними живут их дети — сын Дмитрия от Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины от предыдущих отношений Лада, ровесница мальчика.