цей матеріал доступний українською

Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной

14:39, 14 ноября 2019
Звезды
383 0
Пара живет вместе в московской квартире Шепелева \ viva.ua

Читайте такжеЗвезды шоу-бизнеса просят молиться за Жанну Фриске, у нее рак мозга

Впрочем, сам ведущий свою личную жизнь не афиширует. Но на днях в сеть просочилась информация о том, что он сделал предложение возлюбленной. Согласно сообщениям издания "7 Дней", спустя полутора года отношений, Дмитрий попросил Екатерину стать его женой.

Расписаться влюбленные планируют в Москве, а вот устраивать пышный праздник не хотят. Вскоре после росписи молодожены отправятся в путешествие

Также сообщается, что сейчас пара живет вместе в московской квартире Шепелева. Екатерина переехала к нему еще в начале года. Вместе с ними живут их дети — сын Дмитрия от Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины от предыдущих отношений Лада, ровесница мальчика. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #свадьба