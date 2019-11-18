Регина Тодоренко показала сочную грудь (фото)

Молодая мама Регина произвела неизгладимое впечатление на пользователей соцсетей.

29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко продемонстрировала упругую грудь и взволновала пользователей сети.

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"Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп", - написала она под фото, опубликованном в Instagram.

На снимке Тодоренко позирует в бюстгальтере - она показала вид сверху и лишила спокойствия многих поклонников.

"Сиси!", "Супер вумен", "Потрясающе выглядите", "Си**ки класс", - пишут в комментариях.

Напомним, 12 ноября в Москве состоялось вручение премий по версии российского журнала Glamour. Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания "Женщина года".