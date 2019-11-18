Регина Тодоренко показала сочную грудь (фото)
09:07, 18 ноября 2019Звезды
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Молодая мама Регина произвела неизгладимое впечатление на пользователей соцсетей.
Тодоренко прекрасно выглядит / instagram.com/reginatodorenko
29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко продемонстрировала упругую грудь и взволновала пользователей сети.
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"Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп", - написала она под фото, опубликованном в Instagram.
На снимке Тодоренко позирует в бюстгальтере - она показала вид сверху и лишила спокойствия многих поклонников.
"Сиси!", "Супер вумен", "Потрясающе выглядите", "Си**ки класс", - пишут в комментариях.
Напомним, 12 ноября в Москве состоялось вручение премий по версии российского журнала Glamour. Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания "Женщина года".
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