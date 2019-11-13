Украинка Регина Тодоренко стала "Женщиной года" по версии российского журнала (фото)
Во вторник, 12 ноября, в Москве состоялось вручение премий по версии российского журнала Glamour.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания "Женщина года".
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"Быть "Женщиной года" – это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны! Всех тех, о ком весь этот год мы с командой снимали шоу – сильных, успешных, красивых, женственных, которые успевают делать тысячу дел одновременно, которые строят карьеру, воспитывают ребенка, ставят перед собой цели и идут к ним. Мне очень приятно, что в этом году честь представлять всех этих женщин выпала мне! Спасибо всем вам за то, что посчитали меня достойной этой награды!", - написала она на своей странице в Instagram.
Тодоренко пришла на мероприятие в роскошном красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре от британского дизайнера David Koma. Эффектный образ дополнили серебристые туфли на каблуке, серьги и яркий макияж.
Быть Женщиной Года – это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны! Всех тех, о ком весь этот год мы с командой снимали шоу – сильных, успешных, красивых, женственных, которые успевают делать тысячу дел одновременно, которые строят карьеру, воспитывают ребенка, ставят перед собой цели и идут к ним. Мне очень приятно, что в этом году честь представлять всех этих женщин выпала мне! Спасибо всем вам за то, что посчитали меня достойной этой награды! Теперь я понимаю, что в следующем году у меня стоит новая задача – перепрыгнуть саму себя! Спасибо огромное дизайнеру DAVID KOMA @davidkomalondon за шикарное платье, которое летело ко мне из Лондона! MUA & Hair: @yanabuzychkina Dress: @davidkomalondon Украшения: @tousjewelry #регинатодоренко #женщинагодаglamour2019 #tousrussia #ateliertous
Как сообщалось, украинская певица MARUV получила премию от российского журнала Glamour как "Певица года".