Украинка Регина Тодоренко стала "Женщиной года" по версии российского журнала (фото)

Регина пришла на премию без своего мужа Влада Топалова.

Во вторник, 12 ноября, в Москве состоялось вручение премий по версии российского журнала Glamour.

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания "Женщина года".

Читайте такжеТина Кароль в сексуальном платье поразила сеть (фото)

"Быть "Женщиной года" – это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны! Всех тех, о ком весь этот год мы с командой снимали шоу – сильных, успешных, красивых, женственных, которые успевают делать тысячу дел одновременно, которые строят карьеру, воспитывают ребенка, ставят перед собой цели и идут к ним. Мне очень приятно, что в этом году честь представлять всех этих женщин выпала мне! Спасибо всем вам за то, что посчитали меня достойной этой награды!", - написала она на своей странице в Instagram.

Тодоренко пришла на мероприятие в роскошном красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре от британского дизайнера David Koma. Эффектный образ дополнили серебристые туфли на каблуке, серьги и яркий макияж.

Как сообщалось, украинская певица MARUV получила премию от российского журнала Glamour как "Певица года".