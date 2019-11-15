Лобода на кровати снялась в крохотном топе (фото)

Певица сделала два похожих фото, сидя на кровати.

37-летняя украинская певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram новым откровенным снимком.

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Певица сделала два похожих фото, сидя на кровати. При этом сверху ее грудь прикрывал лишь очень короткий топ.

Судя по всему, снимок был сделан в номере отеля.

Как сообщал УНИАН, Alyona аlyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп".